«Дударику» залишилось дозбирати близько 100 тис. гривень

25 жовтня та 22 листопада хорова капела «Дударик» та її друзі дадуть благодійні концерти, щоб зібрати кошти на безпілотник для 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила.

Керівник капели Дмитро Кацал розповів докладніше про майбутній концерт та волонтерство загалом.

Яка програма запланована?

На наших слухачів очікує розмаїта музична палітра. Ми не обмежували себе і солістів у виборі творів. Кожен виконуватиме те, що йому болить, те, що відчуває, любить. У програмі Дудариків зокрема почуєте «Діду мій, дударику». Наше існування – це екзистенційна відповідь на питання поставлене в цій пісні. Дідусь передав свої пищики нам, і вони звучать, звучать у повен зріст, на цілий світ. Не обійдеться без «Ой у лузі червона калина» та «Зродились ми великої години». До слова твори, які стали відкриттям для багатьох українців у часі війни для нашої школи є хрестоматійними.

Наприкінці концерту на глядачів чекає співочий інтерактив. Разом з солістами заспіваємо улюблені та знані пісні «Там під львівським замком», «Ой на горі на Маківці», «Чуєш брате мій».

Програма буде переплетена актуальною поезією, яку декламуватимуть наші друзі актори.

Кого почуємо на концерті?

Почуємо наших друзів Олександру Люту, Миколу Березу, Соломію Чубай, Олега Онещака, Марію Онещак, Наталю Рибку-Пархоменко, Юрія Йосифовича, Уляну Горбачевську. Основа – «Дударик» у різноманітних формаціях (капела, «Дударик назавжди», дитячий хор школи) а також рок-бенд із струнним квартетом.

Також ми запросили художника та реставратора Влодка Олещука, що буде відтворювати емоцію концерту на полотні, а по завершенню картина стане лотом для благодійного аукціону. Окрім того розіграємо прапор бригади спеціально переданий і підписаний нашими захисниками. Всі кошти підуть на актуальну збірку для 24-ї бригади.

В який спосіб ви допомагали та допомагаєте ЗСУ?

Наша концертна практика відродилась тільки на третій місяць війни. До того часу ми волонтерили в інший спосіб – приймали в стінах школи вимушено переміщених осіб. А потім «підгледіли» у наших друзів з Білгород-Дністровського (йдеться про ансамбль «Веселка») ідею щонедільних концертів і впровадили її у нас. Для цього була підготовлена програма «Прийняття» – програма з вкрадених росією пісень, яку доповнили козацькими, стрілецькими та повстанськими піснями. І вийшла цілком гармонійна, а головне – просвітницька і актуальна програма. Як на мене – чудова ідея вихідного дня, яка ще й допомагає збирати кошти на різні потреби військових. Далі розпочали виступати у різних локаціях Львова та закордоном.

Зараз ви збираєте на безпілотник для 24-ї бригади. Що вже вдалося передати на фронт?

Ми співпрацюємо з різними бригадами по ситуації і потребі. До прикладу, по поверненню з Латвії вдалося закрити збір на автомобіль для 80-ї бригади. Це вже була друга машина для цієї бригади і «наша» четверта машина загалом. З менш габаритних товарів – десятки генераторів, бензопил, оптика, спальники, теплі речі тощо. Також ми допомагаємо закривати особисті потреби «дудариків», що захищають нас у лавах ЗСУ, ТРО тощо. Це 22 людей.

Зараз, маємо дуже амбітну ціль – зібрати на безпілотник (близько 50 тис доларів). Станом на зараз нам залишилось дозбирати близько 100 тис. гривень. І я думаю найближчі концерти закриють цю збірку.