З 2014 року Велика Британія підготувала понад 50 тис. українських солдатів

Велика Британія завершила підготовку 30 тис. українських військовослужбовців у межах операції Interflex. Навчання завершилися із випередженням графіка на сім тижнів раніше, повідомив у п’ятницю, 10 листопада, міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

«Велика Британія навчила більше українських новобранців, ніж було обіцяно – сьогодні ми на 7 тижнів раніше від терміну виконали план з навчання 30 тисяч осіб на рік», – повідомив Грант Шеппс.

За його словами, до навчань українських військовослужбовців залучили міжнародних партнерів. Завершення підготовку бійців ЗСУ підтвердив і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

«Я з гордістю можу сказати, що на сьогодні у межах операції Interflex пройшли навчання 30 тис. осіб. Моє сьогоднішнє повідомлення таке ж, як і тоді – ми будемо з вами до перемоги», – повідомив він.

За даними британського уряду, з 2014 року Велика Британія провела навчання для 52 тис. українців. Підготовка, яка розпочалася влітку 2022 року, пройшла за участі інструкторів з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і Австралії. Зазначається, що один курс триває п’ять тижнів та передбачає підготовку з поводження зі зброєю, першою медичною допомогою на полі бою, навчання роботі військових у сільській місцевості та тактику патрулювання.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що країна навчала інженерів з України, як захищати енергооб'єкти від атак Росії. Курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найбільш ефективного захисту критично важливих об’єктів національної інфраструктури.