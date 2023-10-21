У суботу, 21 жовтня, у Львові родинам загиблих бійців окремої механізованої бригади ім. короля Данила вручили ордени «Хрест Героя». Таке нагородження відбулося вже ввосьме. Цього разу його влаштували у Дмитрівську батьківську суботу – поминальний день, коли віряни вшановують у храмах покійних родичів і воїнів, які загинули за Україну.

Нагородження вже традиційно провели у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Також там священнослужителі, військові, представники влади і рідні помолилися за загиблих героїв. Нагорода «Хрест Героя» – це орден, який започаткували у 24-ій ОМБр бригаді. Її запровадили, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією.

«Людина помирає двічі: один раз фізично, а другий раз, коли про неї забувають. Тому ми робимо все можливе для того, щоб не забували наших полеглих героїв. Ми постійно нагадуємо про наших військовослужбовців, які загинули під час повномасштабного вторгнення, і будемо продовжувати це робити, поки всі родини не будуть відзначені», – розповів заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила з морально-психологічного забезпечення, підполковник Андрій Базюк.

У 24-ій ОМБр ім. короля Данила наголошують, що орден «Хрест Героя» є важливою відзнакою для кожного загиблого побратима.

«На жаль, державні нагороди має дуже малий відсоток загиблих воїнів. У кожної родини є вдома є куточок, де стоїть портрет загиблого, там завжди збирають нагороди та особисті речі героїв», – зазначив помічник командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, голова всеукраїнського об’єднання «Ми Українці» Іван Татауров.

Орден «Хрест Героя» під час восьмого нагородження отримало близько 50 родин загиблих захисників.

«Загинув 5 серпня 2023 року. Два тижні не дожив до свого сорокаріччя. Його мобілізували. Перед ним в мене і зять загинув. Хочу віддати шану своєму синові», – розповіла мама загиблого бійця Євгена Гнітія Ольга Гнітій.

«Воював на Бахмутському напрямку, загинув у травні 2023 року. Він пішов на війну добровольцем, спершу був в теробороні. Сказав: якщо він не буде захищати племінників, то того ніхто не зробить. Йому було 23 роки. Я горджуся ним», – сказала сестра загиблого бійця Ростислава Шафранського Ольга Мартинишин.

Перейняти таку ініціативу вже вирішили й інші бригади, зокрема, 128-ма Закарпатська гірсько-штурмува бригада.

Зазначимо, військовослужбовці королівської бригади постійно підтримують контакти із рідними загиблих побратимів, допомагають їм у вирішенні різних проблем.

Додамо, 24-та ОМБр ім. короля Данила одна з перших почала відбивати противника на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділи бригади вели кровопролитні бої за Попасну, Гірське та Золоте, Лисичанськ та Сєверодонецьк, Комишуваху, Вовчорівку та Соледар, брали участь в звільненні Херсона. Зараз бригада продовжує відбивати українські землі у ворога на Донецькому напрямку, зокрема, поблизу Бахмута та Горлівки. Дислокується бригада там вже майже рік.