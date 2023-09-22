Нагородження відбулося вже всьоме

У п’ятницю, 22 вересня, у Львові родинам 50 загиблих бійців окремої механізованої бригади ім. короля Данила вручили ордени «Хрест Героя». Нагородження провели у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Також там священнослужителі, військові і рідні помолилися за загиблих героїв.

Вже традиційно 24-та ОМБр ім. короля Данила, яка дислокується в Яворові, раз на місяць збирає у гарнізонному храмі у Львові рідних своїх загиблих побратимів.

«Будемо продовжувати далі ці заходи щомісячно. Плануємо вшанувати пам'ять всіх наших полеглих хлопців та дівчат, які віддали своє життя за Незалежність України», – зазначив тимчасовий виконувач обов’язків командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила підполковник Андрій Базюк.

Нагороду «Хрест Героя», яку вручають сім’ям, започаткували у бригаді. Її запровадили, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Закупівлю орденів фінансують здебільшого меценати. Перейняти таку ініціативу вже вирішили й інші бригади, зокрема, 128-ма Закарпатська гірсько-штурмува бригада.

«Вони також у жовтні планують провести в себе нагородження. Я думаю, що й інші частини оперативного командування "Захід" долучаться до такої ініціативи. Ми говорили з закарпатської бригадою про це. Вони також будудуть вручати ордени "Хрест Героя"», – додав Андрій Базюк.

Орден «Хрест Героя» запозичили з часів Української Народної Республіки. Нагорода дуже схожа на орден «Хрест Петлюри». Вперше ордени у гарнізонному храмі королівська бригада вручала 14 березня 2023 року у День добровольця. Сьогодні нагородження відбулося вже всьоме. Загалом бригада посмертно відзначила вже приблизно 350 бійців. Рідні загиблих героїв зазначають, що ці нагороди для них важлива пам'ятка.

«22 травня минулого року загинув мій чоловік Менджур Ярослав. Це сталося у Луганській області. Йому було 36 років. Він воював дуже мало. Його прикомандирували до 24-ї бригади 11 травня, а 22 травня він вже загинув. Він не чекав повістки. Він вважав це приниженням, коли приносять повістку, тож сам пішов. Ця нагорода для мене – це пам'ять про мого коханого чоловіка і подяка йому від бригади», – розповіла дружина загиблого захисника Людмила Менджур.

«Мій брат Степан Лозинський пішов добровольцем у минулому році. Спочатку рік він перебував у Львові, а наприкінці березня поїхав на схід. Захищав Донецький напрямок і там загинув, коли пішов на евакуацію пораненого. Насамперед, для нагорода для мене означає те, що мій брат воїн і мені приємно, що йому дали цю нагороду», – зазначила сестра загиблого захисника Надія Позняк.

Додамо, 24-та ОМБр ім. короля Данила одна з перших прийняла удар від переважаючих сил противника на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділи бригади вели кровопролитні бої за Попасну, Гірське та Золоте, Лисичанськ та Сєверодонецьк, Комишуваху, Вовчорівку та Соледар, брали участь в звільненні Херсона. Зараз бригада продовжує відбивати українські землі у ворога на Донецькому напрямку.