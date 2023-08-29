Молитву та нагородження провели у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла

У вівторок, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, у Львові вшанували загиблих воїнів. Сім’ям 70 полеглих бійців 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила вручили ордени «Хрест Героя». Молитву та нагородження провели у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

«Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували в 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила. Її запровадили, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Орден «Хрест Героя» запозичили з часів Української Народної Республіки. Нагорода дуже схожа на орден «Хрест Петлюри».

Вперше таке нагородження у гарнізонному храмі королівська бригада провела 14 березня 2023 року у День добровольця. Сьогодні вручення орденів відбулося вже вшосте.

«Сьогодні одне з найбільших нагороджень, адже вручаємо 70 відзнак. Для нас ця нагорода важлива, бо вона означає, що військова частина пам'ятає своїх героїв. Хочемо запровадити відвідування родин в день загибелі воїнів, разом з ними відвідувати цвинатрі, спілкуватися», – сказав тимчасовий виконувач обов’язків командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила підполковник Андрій Базюк.

Загалом 24-та ОМБр ім. короля Данила посмертно відзначила вже понад 300 бійців. Нагороди героїв вручають рідним.

«Мій чоловік Василь Мандовський воював і в 2014 році. А як тільки почалася повномасштабна війна він повернувся з Польщі і пішов у військкомат, і поїхав у частину, де й раніше служив. Пройшов весь схід, загинув на Херсонщині у населеному пункці Сухий Ставок. Для мене і донечки ця нагорода – це буде пам'ять. Він любив сім'ю і донечку, завжди дбав про нас», – зазначила дружина загиблого воїна Тетяна Мандовська.

«Андрій Клуб був моїм кумом. Ми з його похресником, моїм сином, прийшли підтримати маму загиблого героя. Андрій воював з початку АТО, загинув минулого року у серпні. Він був для мене як рідний брат. Похресник його дуже любив, дуже за ним плакав, коли дізнався про загибель, ми не могли його заспокоїти. Він повідомлення йому надсилав, це для нього була велика втрата», – розповів кум загиблого воїна Михайло Васільєв.

Додамо, військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила підтримують контакти із сім’ями загиблих бійців, у разі потреби надають допомогу, навіть з побутовими проблемами.

Зазначимо, 24-та ОМБр ім. короля Данила одна з перших прийняла удар від переважаючих сил противника на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділи бригади вели кровопролитні бої за Попасну, Гірське та Золоте, Лисичанськ та Сєверодонецьк, Комишуваху, Вовчорівку та Соледар, брали участь в звільненні Херсона. Зараз бригадає продовжує відбивати українські землі у ворога на Донецькому напрямку.

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