Сім’ям 52 загиблих захисників вручили ордени «Хрест Героя»

У п’ятницю, 28 липня, у День української державності, у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла вшанували військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Сім’ям 52 загиблих захисників вручили ордени «Хрест Героя». Таке нагородження відбулося вже вп’яте.

Зазначимо, «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували в 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила. Її запровадили, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Також це нагадування суспільству, що війна триває і наші захисники роблять все, щоб вигнати ворога з української землі.

Орден «Хрест Героя»

«Історія вшанування полеглих героїв з 2014 року, а саме добровольців, на жаль, була знівельована. Більшість тих, хто загинули до повномасштабного вторгнення Росії, не мали ні статусу, ні державних нагород. Тому був задум вшанувати і їх. Нагорода дуже схожа на орден “Хрест Петлюри”, який вручали як бойову нагороду, але вручали вже в екзилі. На жаль, тоді наша країна програла. Зараз у нас з’явився шанс перемогли цю нечисть, яка називається московською навалою», – розповів помічник командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, голова всеукраїнського об’єднання «Ми Українці» Іван Татауров.

Таке нагородження відбулося вже вп’яте. Вручення відзнак приурочують до важливих державних свят.

«Зазвичай вручати нагороди стараємося раз на місяць. Сьогодні День української державності і День хрещення Русі, тому вирішили провести цей захід в такий важливий день», – зазначив тимчасовий виконувач обов’язків командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила підполковник Андрій Базюк.

Загалом посмертно відзначили вже приблизно 250 бійців. Нагороди героїв вручають рідним. Традиційно королівська бригада збирає їх у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де також моляться за полеглих.

«Мій дядько загинув 18 грудня 2022 року. Він був у Донецькій області. Він загинув у селі Кліщіївка. Він потрапив під вибухову хвилю, отримав травми, які несумісні з життям, і загинув. Він був хорошою людиною, ми живемо в селі, то він там всім допомагав. Був працьовитим», – пригадала племінниця загиблого героя Діана Горшунова.

«Мій чоловік був за кордоном, працював офіційно, але коли почалося повномасштабне вторгнення вернувся. Пішов воювати від 24-ї бригади. Загинув 7 квітня минулого року у Попасній. Почнемо з того, що мій чоловік народився в Росії, але його батьки були українцями. Він хотів іти на війну ще в 2014 році, але тоді його не взяли за станом здоров’я. Жодна нагорода не замінить людину, жодна нагорода не замінить батька дитині. Так нагорода для мене важлива, але вона справді вона не замінить людину», – сказала дружина загиблого воїна Тетяна Луців.

«Загинув внаслідок артилерійського обстрілу. Він пішов воювати 3 березня 2022 року. Це нагородження для мене, як і для дітей, це пам’ятка. Він в нас справді був сміливим, він не побоявся глянути смерті в очі», – розповіла дружина загиблого воїна Діана Кухар

Орден «Хрест Героя» отримали і батьки журналіста Тараса Матвіїва. Він закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка. На війну Тарас Матвіїв пішов добровольцем у 2015 році, тоді воював у населеному пункті Піски, що в Донецькій області. А через три роки отримав звання молодшого лейтенанта, відтак був контрактником у 24-ій окремій механізованій бригаді. Загинув військовий у липні 2020 року поблизу селища Троїцьке на Луганщині. Це сталося через мінометний обстріл зі сторони ворога. Військовий саме допомагав своїм товаришам. Але одна із мін впала на позицію й смертельно поранила захисника.

Додамо, військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила підтримують контакти із сім’ями загиблих бійців, у разі потреби надають допомогу, навіть з побутовими проблемами.

Зазначимо, 24 ОМБр ім. короля Данила одна з перших прийняла удар від переважаючих сил противника на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З листопада 2022 року бригада перебуває на Донбаському напрямку. Це район Бахмута, Горлівки, Майорська. Зараз бійці проводять як оборонні бої, так і намагаються вибити ворога із української землі.