Щоб отримати ордени в гарнізонному храмі зібралися рідні полеглих захисників, зокрема, батьки, дружини, діти, брати та сестри

У середу, 28 червня, у День Конституції України у Львові вшанували полеглих у боротьбі з Росією військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла помолилися за загиблих захисників, також родинам 36 полеглих бійців вручили ордени «Хрест Героя». Таке нагородження відбулося вже вчетверте.

«Сьогодні визначна дата – День Конституції. Наші полеглі побратими захищали також конституційний лад, щоб утримати незалежність нашої держави. З сьогоднішнім заходом буде більше 200 орденів, які ми вручимо і вручили», – розповів заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила з морально-психологічного забезпечення, підполковник Андрій Базюк.

Посмертний орден «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували в 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила. Ініціатором є майор ЗСУ, помічник командира 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, голова всеукраїнського об’єднання «Ми Українці» Іван Татауров.

«Це копія хреста Петлюри. Ми трохи змінили його. Ідея полягала в тому, щоб вручати нагороду саме героям сучасної російсько-української війни, але тільки посмертно. Для нас вони усі герої. Вони наші побратими, посестри. Це вшанування, як їхніх рідних, так і нагадування суспільству, що ми можемо зараз бути під мирним небом завдяки захисникам», – наголосив Іван Татауров.

Фото ордену «Хрест Героя»

Вперше таке нагородження у гарнізонному храмі королівська бригада провела 14 березня у День добровольця. Такі церемонії приурочують до визначних дат. Рідні загиблих воїнів, які вже отримали нагороди, зазначають, що цінують їх.

«Вона в мене завжди лежить біля нагород. Батько з 2014 року боровся, з Революції Гідності. Був добровольцем в мобільному шпиталі. Потім в 2019 році він підписав контракт і служив в 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила. Для мене ця нагорода дуже важлива», – зазначив син загиблого воїна Максим Калиневич.

Щоб отримати ордени в гарнізонному храмі зібралися рідні полеглих захисників, зокрема, батьки, дружини, діти, брати та сестри.

«Наш тато загинув напочатку грудня, він перебував в Бахмутському районі. 10 грудня у нього мав бути день народження, але за тиждень до того з ним зник зв'язок. Як потім з'ясувалося, ворожа артилерія їх накрила. Скорбота, сум, насправді важко. Це наш рідний батько і скільки ще ми могли б із ним жити. Це дуже велика для нас втрата», – розповіли сини загиблого воїна Максим та Олександр Романчуки.

«Так увіковічнюють пам'ять про їхній подвиг. Насправді – це великий подвиг залишити все і на вівтар нашої свободи покласти своє життя. Це найбільше, що мій чоловік міг зробити і він це зробив. Він був у Попасній. З першого дня він зібрався, пішов», – сказала дружина загиблого воїна Оксана Чолач.

У королівській бригаді наголошують, що постійно підтримують зв'язок із сім'ями захисників. Допомагають вирішувати проблеми у всіх сферах, зокрема, побутових.

Нагадаємо, востаннє родинам загиблих бійців королівської бригади ордени «Хрест Героя» вручали 23 травня в День Героїв. Тоді сім’ям 70 загиблих захисників вручили ордени.

Зазначимо, 24-та ОМБр імені короля Данила базується в Яворові на Львівщині. Вона одна з перших прийняла удар переважаючих сил противника на початку великого вторгнення російських окупантів. Вже сьомий місяць бійці бригади перебувають на Донбасі, йдеться про Бахмутський і Горлівський напрямки.