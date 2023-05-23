Сьогодні, у День Героїв, ведучий Андрій Дрозда розповідає про героїв, які віддали своє життя на війні за нашу землю і за нас із вами.

Це свято започаткували у 1941 році, згодом воно повернулося до нас. 23 травня обрали як день загибелі полковника Євгена Коновальця. І відтоді саме цього дня ми віддаємо шану нашим полеглим Героям.

За останній рік і три місяці до небесного легіону героїв додалися тисячі імен. У Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла в особливий спосіб вшанували полеглих військовиків 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Рідним сімдесяти загиблих захисників вручили ордени «Хрест Героя».

Таку нагороду військові створили самі. Посмертний орден «Хрест Героя» започаткували саме у 24-й «королівській» бригаді. Ним будуть вшановувати бійців, які, до прикладу, загинули від осколків ворожого снаряда в окопі. Адже державну нагороду отримує не кожен учасник війни, а ті, хто віддав своє життя для країни, перемоги над ворогом і для нашого з вами майбутнього, безумовні герої. Вони варті визнання і пам’яті про їхній чин.

Сьогодні таке нагородження провели вже втретє. В 24-й бригаді кажуть, що вручатимуть нагороди допоки не вшанують пам'ять всіх полеглих побратимів.

Заступник командира 24-ї бригади Андрій Базюк розповів історію цієї особливої відзнаки. Орден походить з часів Української Народної Республіки і символізує тяглість поколінь, які боролися за перемогу української ідеї сто років тому і сьогодні воюють проти окупантів.

На урочистому нагородженні в гарнізонному храмі зібралися найрідніші полеглих захисників: батьки, дружини, діти… Усі вони пережили пекучий біль втрати. Сьогодні рідні героїв згадували тих, хто ще недавно був зовсім поруч, але відправився у горнило бою, бо не міг інакше.

24-та ОМБр імені короля Данила базується в Яворові на Львівщині. Вона одна з перших прийняла удар переважаючих сил противника на початку великого вторгнення російських окупантів.

Підрозділи бригади вели кровопролитні бої за Попасну, де довелося протистояти штурмовим загонам «вагнерівців». Далі були важкі бої за Гірське і Золоте, битва за Сєверодонецьк і Лисичанськ, а ще Комишуваха і Соледар. Після боїв на Донбасі, «двадцять четвірка» брала участь в уже легендарному звільненні Херсона. Зараз підрозділи бригади продовжують бити ворога на Бахмутському напрямку.

Задум вручати орден «Хрест Героя» саме від військових, від певної бригади – надзвичайно вчасний, оскільки це визнання подвигу кожного нашого полеглого військового, незалежно від звання і обставин його загибелі.

Віддати життя за Батьківщину і за своїх побратимів – це найвища пожертва і абсолютний героїзм. І цю відзнаку вручають побратими, які були у тих же боях, на тих же напрямках і ділянках фронту. Саме в цьому його особлива цінність.

У дні війни ми щодня прощаємося з полеглими героями, але вони присутні поруч з нами назавжди, бо завдяки ним наше життя триває. І нехай якнайдовше триває жива пам’ять про кожного, хто віддав життя за перемогу у цій війні.