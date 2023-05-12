Президент Володимир Зеленський вніс зміни до статуту звання «Герой України», згідно з якими попередній розгляд подань про нагородження найвищим державним званням здійснюватиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при президентові. Відповідний указ він підписав у п’ятницю, 12 травня.

Як повідомила прес-служба президента, Зеленський ухвалив таке рішення, щоб кожен геройський вчинок громадян, які брали участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

«Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання «Герой України» говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу. До неї увійдуть військове керівництво нашої держави, командувачі родів військ та ОСУВ [Об'єднаних стратегічних угруповань військ], представники правоохоронних відомств, які розглядатимуть кожен героїчний вчинок окремо та вноситимуть подання про присвоєння державних нагород», – сказав президент.

Згідно з указом, при Комісії державних нагород та геральдики при президентові утворюється експертна група, яка формується з представників Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, МВС, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації, Управління державної охорони та Офісу президента. Якщо попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при президентові, то матеріали вносяться на розгляд комісії разом із висновком групи.

Зазначимо, що дотепер для нагородження званням «Герой України» було достатньо відповідного подання до президента.