У Бойка таки можуть забрати звання Герой України

Нардеп проросійської забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко може позбутися звання Герой України. Для цього Кабмін напрацював зміни до законодавства, які дозволятимуть позбавляти державних нагород українських діячів щодо яких запроваджено санкції. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Раніше за результатами розгляду петиції щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання «Героя України» члени робочої групи – серед яких представники уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ОГП та інших органів – дійшли висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні не можливо позбавити вищих державних нагород.

Тому, за словами Шмигаля, ще в грудні Мін’юсту і першому віцепрем’єру було доручено напрацювати зміни до законодавства, які виправлять ситуацію. Прем'єр зазначив, що це доручення виконано, і нині уряд схвалює відповідний проект закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород.Шмигаль висловив сподівання, що законопроект буде оперативно розглянутий народними депутатами.

Також сьогодні уряд дає міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України, невідкладно підготувати пропозиції щодо застосування санкцій і винести їх на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності вже згаданого законопроекту.

Юрій Бойко – український проросійський політик, бізнесмен. Колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ у Верховній Раді разом з Вадимом Рабіновичем. З 21 квітня 2022 – голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» у ВРУ, створеної з колишніх членів ОПЗЖ.

Будучи міністром енергетики, Бойко відзначився численними зловживаннями службовим становищем, відмиванням грошей, фальшуванням тендерів та земельними махінаціями. З 2010 по 2013 роки за перельоти приватних літаків Бойка і Льовочкіна оплачувала компанія Нафтогаз України, витрачаючи щороку близько 5 мільйонів гривень державних коштів.

Бойко причетний до незаконної передачі Януковичу земель у Сухолуччі, закупівлі кораблів за завищеною ціною, продажу скрапленого газу Курченку за заниженою ціною тощо.

У 2018 році суд зобов'язав перевірити на сепаратизм заяви Бойка на прес-конференції у Санкт-Петербурзі. Бойко є великим прихильником РПЦ в Україні, зокрема, 29 липня 2018 року був одним з керівників «хресної ходи» духовенства російської церкви в Києві, присвяченого 1030-літтю Хрещенню Русі. У березні 2019 року відвідав разом із Медведчуком Москву і вів переговори із Медведєвим і Мілером.

Юрій Бойко вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 26 лютого, включався в ефірі пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні.

Звання Героя Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. Тоді Кучма відзначив Бойка орденом «Держава» та присвоїв звання Героя України. В указі це сформульовано так: «за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».