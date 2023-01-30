Юрій Бойко вже після 24 лютого брав участь в ефірах російських пропагандистів

В Кабінеті міністра не знайшли підстав для позбавлення народного депутата від забороненої у парламенті фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка звання «Герой України». Таку відповідь президенту Володимиру Зеленському надіслав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Рух ЧЕСНО.

Петиція про негайне позбавлення фігуранта Реєстру держзрадників Юрія Бойка звання «Героя України», яку подав лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, зібрала понад 26 тис. голосів українців.

Своєю чергою, Володимир Зеленський 9 грудня звернувся до очільника уряду Дениса Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних заходів щодо Бойка.

Шмигаль надіслав відповідь про те, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Бойка.

«Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль поінформував президента України та автора петиції, зокрема про недостатність наразі підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю. Бойка», – йдеться у відповіді на запит активістів ЧЕСНО.

Активісти нагадують, що Юрій Бойко вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 26 лютого, включався в ефірі пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні.

Звання Героя Бойку присвоїв Леонід Кучма у 2004 році, коли той очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. Тоді Кучма відзначив Бойка орденом «Держава» та присвоїв звання Героя України. В указі це сформульовано так: «за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

У Верховній Раді ІХ скликання є троє нардепів, які мають звання Героя України: один із лідерів забороненої проросійської ОПЗЖ Юрій Бойко та двоє бойових військових — екскомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, перший заступник голови Комітету ВРУ з нацбезпеки і оборони, генерал-лейтенант Михайло Забродський («Європейська солідарність») та екскомандир 5-ї БТГ 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Ігор Герасименко («Слуга народу»).