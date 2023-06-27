Відзнаки вручили родичам загиблих Героїв

У Львові започаткували церемонію нагородження відзнакою «Почесний знак Святого Юрія» захисників, які з 2014 року воювали і загинули за незалежність України. У вівторок, 27 червня, посмертні відзнаки вручили родинам 26 львів’ян, які загинули через війну в Україні.

«Такими відзнаками нагородять усіх львів’ян, які віддали своє життя за Україну. Церемонія нагородження відбуватиметься з нагоди великих державних та національних свят. Перша церемонія відбулась 26 травня з нагоди Дня Героїв – тоді нагородили (посмертно) 21 військового. Сьогодні церемонія відбулася з нагоди Дня Конституції України», – повідомили у Львівській міськраді.

27 червня у великій сесійній залі Львівської міської ради встановили прапори усіх структур Збройних Сил України, запалили свічку як знак вічної пам’яті про Героїв і вшанували їх хвилиною мовчання.

«Сьогодні для нас велика честь прийти вас тут, у стінах міської ради, з нагоди особливої церемонії. Цією нагородою – Знаком святого Юрія, громада вшановує тих, хто рятує життя інших, ризикуючи своїм життям. Ваші рідні віддали своє життя заради того, щоб жила Україна. Кожна людина, яка віддає найцінніше, є не просто Героєм – є велетем духу. І наш обов’язок – жити і пам’ятати кожного за цей подвиг. Ніхто не зрозуміє біль цієї втрати, але для мене і моїх колег, для військових – це надзвичайно велика честь бути разом з вами», – зазначив під час вручення нагород Андрій Садовий.

Нагороди вручили міський голова Львова Андрій Садовий, начальник Західного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії Олександр Буравков, т.в.о. командира 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Віктор Власенко та начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Відзнакою «Почесний знак святого Юрія» (посмертно) нагородили Героїв:

1. Василя Сліпака – Героя України, військовослужбовця Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». Загинув 29 червня 2016 року у бою поблизу селища міського типу Луганське Донецької області. Нагороду отримав брат Орест.

2. Андрія Соколенка – Героя України, полковника, військовослужбовця 2-ї окремої Галицької бригади Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув 17 травня 2015 року у селі Троїцьке Луганської області. Нагороду отримала мама Валентина Олексіївна.

3. Володимира Боднара – волонтера, учасника Революції Гідності. Загинув 17 травня 2015 року у селі Троїцьке Луганської області під час транспортування гуманітарної допомоги на передову. Нагороду отримав син Богдан.

4. Олександра Дереша – молодшого лейтенанта, військовослужбовця 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 22 серпня 2016 року поблизу Врубівки Луганської області. Нагороду отримала мама Леся Андріївна.

5. Юрія Дороніна – солдата, військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 24 липня 2015 року поблизу села Первомайське Донецької області. Нагороду отримав син Роман.

6. Андрія Дудина – старшого солдата, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Віддав життя за Україну 19 жовтня 2014 року поблизу Смілого Луганської області. Нагороду отримала донька Вікторія.

7. Дмитра Жовтого – солдата, військовослужбовця 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних Сил України. Загинув 15 листопада 2014 року біля Новоайдару Луганської області. Нагороду отримала дружина Катерина.

8. Андрія Іванишина – головного сержанта, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 11 березня 2018 року під час виконання службових обов'язків у районі смт Новгородське Донецької області. Нагороду отримала мама Володимира.

9. Михайла Кварцяни – молодшого сержанта, військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 27 травня 2015 року при обороні опорного пункту «Сідор» біля Станиці Луганської. Нагороду отримала мама Олеся Омелянівна.

10. Тараса Кончевича – капітана медичної служби, військовослужбовця 2-ї окремої Галицької бригади Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув під час виконання службових обов'язків 9 лютого 2015 року під Дебальцевим Донецької області. Нагороду отримав брат Ігор.

11. Віктора Коренівського – старшого солдата, військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 17 лютого 2015 року під час виконання бойових завдань у місті Дебальцеве Донецької області. Нагороду отримав син Віталій.

12. Дмитра Лагунова – солдата резерву, військовослужбовця 1-ї окремої медичної роти імені Миколи Пирогова Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув під час виконання службових обов'язків 9 лютого 2015 року поблизу села Логвинове Донецької області. Нагороду отримав син Олексій.

13. Михайла Лібрука – майора, працівника Управління Служби безпеки України у Львівській області. Помер 12 грудня 2016 року у місті Щастя Луганської області. Нагороду отримала дружина Оксана.

14. Андрія Лозинського – солдата, військовослужбовця 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 18 грудня 2014 року поблизу Курахового Донецької області. Нагороду отримала мама Олена.

15. Сергія Михайлова – солдата, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув під час проходження служби 20 березня 2015 року в населеному пункті Денежникове Луганської області. Нагороду отримав син Юрій.

16. Владислава Муравйова – старшого солдата, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув 16 серпня 2014 року поблизу Красного Луганської області.

17. Максима Овчарука – солдата резерву, військовослужбовця 1-ї окремої медичної роти імені Миколи Пирогова Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Загинув під час виконання службових обов'язків 9 лютого 2015 року поблизу села Логвинове Донецької області. Нагороду отримав син Олександр.

18. Івана Пасевича – старшого лейтенанта, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув, захищаючи Україну, 16 серпня 2014 року біля села Красне Луганської області. Нагороду отримала товариш Станіслав.

19. Андрія Протасевича – сержанта, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Трагічно загинув 16-го вересня 2016 року. Нагороду отримала донька Анна-Марія.

20. Всеволода Ратушного – сержанта, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 20 грудня 2016 року в районі міста Золоте Луганської області. Нагороду отримала мама Ярослава Йосифівна.

21. Володимира Савонюка – лейтенанта, військовослужбовця 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку Сухопутних військ Збройних Сил України. Віддав життя за Батьківщину 23 липня 2015 року у боях за місто Щастя Луганської області. Нагороду отримала донька Валерія.

22. Андрія Семчишина – солдата, військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 31 жовтня 2014 року під Дебальцевим Донецької області.

23. Володимира Труша – капітана, військовослужбовця 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 31 жовтня 2015 року біля Авдіївки Донецької області. Нагороду отримала мама Надія Дмитрівна.

24. Олександра Швеця – капітана, військовослужбовця 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 18 липня 2016 року в районі Зайцевого Донецької області. Нагороду отримав син Володимир.

25. Михайла Шозду – старшого сержанта, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 17 квітня 2018 року під час бойового чергування поблизу Зайцевого. Нагороду отримала мама Ірина Дем’янівна.

26. Андрія Юргу – солдата, військовослужбовця добровольчого батальйону «ОУН» Збройних Сил України. Загинув 23 листопада 2014 року біля села Піски Донецької області. Нагороду отримала мама Ольга Михайлівна.

Зазначимо, «Почесний знак святого Юрія» – це міська нагорода Львова, якою нагороджують за видатні заслуги перед містом. Відзнака зображена у виглядi хреста, у який вписане коло iз зображенням Святого Юрiя – покровителя міста Львова.