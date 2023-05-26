Надалі такі церемонії відбуватимуться з нагоди великих державних та національних свят

У п’ятницю, 26 травня, у Львові родинам загиблих бійців, які з 2014 року обороняли незалежність України, вручили «Почесний знак святого Юрія». Таке нагородження у місті започатковують з нагоди Дня Героїв. Сьогодні нагороду вручили сім'ям 21 загиблого захисника. Надалі такі церемонії відбуватимуться з нагоди великих державних та національних свят. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Під час нагородження у великій сесійній залі Львівської міської ради розставили прапори усіх структур Збройних сил України.

«У Львові є особлива нагорода, яка присвячена покровителю міста – святому Юрію. І цією нагородою ми відзначаємо тих, хто, ризикуючи собою, рятує інших. Не багато людей отримали цю нагороду, і саме ви та ваші рідні, які віддали своє життя за Україну, є більш ніж гідними отримати її», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Відзнакою «Почесний знак святого Юрія» (посмертно) нагородили:

Сергія Кульчицького – генерал-майора, Героя України, військовослужбовця Національної гвардії України. Загинув під час виконання бойових завдань 29 травня 2014 року у місті Слов'янськ Донецької області. Нагороду отримала дружина Надія Кульчицька.

Кирила Андреєнка – капітана, військовослужбовця 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Героїчно загинув 29 липня 2014 року у селі Латишеве Донецької області. Нагороду отримала дружинаОлена Андреєнко.

Івана Андрухіва – старшого солдата, військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Помер 31 грудня 2014 року у Львові від отриманих поранень. Нагороду отримала мама Ольга Андрухів.

Олександра Бондара – старшого сержанта, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 20 січня 2015 року у боях за Донецький аеропорт. Нагороду отримала мама Надія Бондар.

Романа Васькала – старшого солдата, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Віддав своє життя 22 липня 2014 року поблизу села Довжанське Луганської області. Нагороду отримала дружина Ольга Васькало.

Олексія Ващука – старшого сержанта, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 5 вересня 2014 року у селі Цвітні Піски Луганської області. Нагороду отримала мама Любов Ващук.

Володимира Вербицького – солдата, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Віддав життя за Батьківщину 11 липня 2014 року в районі села Зеленопілля Луганської області. Нагороду отримав племінник Владислав.

Юрія Голуба – старшого солдата, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Разом із побратимами загинув 11 липня 2014 року поблизу Зеленопілля. Нагороду отримала мама Ганна Голуб.

Максима Дзюбана – солдата, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 2 вересня 2014 року у боях за Луганський аеропорт. Нагороду отримала мама Олександра Дзюбан.

Василя Задорожного – солдата, військовослужбовця 1-ї окремої медичної роти імені Миколи Пирогова Національної гвардії України. Загинув під час виконання службових обов’язків 9 лютого 2015 року поблизу села Логвинове Донецької області. Нагороду отримала донька Марта Вовк.

Зеновія Колодія – солдата, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Віддав життя у боях за Україну 1 вересня 2014 року біля міста Лутугине Луганської області. Нагороду отримав батько Іван Колодій.

Юрія Круглікова – майора, військовослужбовця 3-го батальйону територіальної оборони «Воля» Збройних сил України. Загинув 2 листопада 2014 року біля села Половинкине Луганської області. Нагороду отримала мама Олена Круглікова.

Леоніда Луцика – солдата, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 18 грудня 2014 року під містом Лисичанськ Луганської області. Нагороду отримала дружина Оксана Луцик.

Андрія Лучечка – солдата, військовослужбовця 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 14 листопада 2014 року поблизу міста Артемівськ Донецької області. Нагороду отримала мама Стефанія Лучечко.

Віктора Лущика – молодшого сержанта, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув від рук окупантів 11 липня 2014 року біля села Зеленопілля. Нагороду отримав син Святослав Лущик.

Юрія Нагорного – солдата, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув від російського обстрілу 11 липня 2014 року в районі села Зеленопілля Луганської області. Нагороду отримав батько Василь Нагорний.

Сергія Невеличука – старшого лейтенанта, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 1 лютого 2015 року поблизу села Передільське Луганської області. Нагороду отримав син Олександр Невеличук.

Ігоря Паня – молодшого лейтенанта, військовослужбовця 3-го батальйону територіальної оборони «Воля» Збройних сил України. Загинув під час виконання бойового завдання 25 листопада 2014 року в місті Лисичанськ Луганської області. Нагороду отримала тітка Марія Керницька.

Назара Пасельського – старшого лейтенанта, військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Віддав життя за Батьківщину 14 серпня 2014 року поблизу селища міського типу Новосвітлівка Луганської області. Нагороду отримала мама Анна Пасельська.

Андрія Родича – старшого лейтенанта, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 29 липня 2014 року біля села Волнухине Луганської області. Нагороду отримала мама Оксана Родич.

Тараса Стельмаха – молодшого сержанта, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 7 серпня 2014 року, супроводжуючи поранених бійців, біля села Степанівка Донецької області. Нагороду отримала мама Софія Стельмах.

«Хочу щиро подякувати, що у такий непростий для нашої країни час, коли кожен українець знає, як це – плакати без сліз, і говорити без слів, ви знайшли сили, час і ресурси і вшанували світлу пам'ять наших героїв, захисників України, які віддали найдорожче – своє життя заради процвітання нашої країни», – сказала дружина Сергія Кульчицького Надія Кульчицька.

Нагадаємо, «Почесний знак святого Юрія» – це міська нагорода Львова. Ним нагороджують за видатні заслуги перед Львовом. Відзнака зображена у виглядi хреста, у який вписане коло iз зображенням святого Юрiя – покровителя міста.