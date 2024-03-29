Сьогодні 29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця. Про це 29 березня повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл військових, які воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих на Донецькому напрямку та двох бійців із Запорізького напрямку.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з об’єднаним центром СБУ, МВС України, секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.