Дрони СБУ уразили російський підводний човен у порту «Новоросійськ»

Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами здійснили чергову успішну операцію у Чорному морі. Дрони спецслужби Sub Sea Baby вперше уразили російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка». Про це у понеділок, 15 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Дрони військових уразили підводний човен 636.3 «Варшавянка», що розташовувався у порту «Новоросійськ». За даними української спецслужби, на підводному човні росіян розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які окупанти використовують для атак на Україну.

«Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу [...] підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійська через успішні спецоперації надводних морських дронів Sea Baby, які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму», – йдеться у повідомленні СБУ.

Підводні човни проєкту 636 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільові дизель-електричні підводні човни, що мають низький рівень шуму. Призначені для знищення підводних човнів, кораблів та берегових цілей. Ці підводні човни здатні нести ракети «Калібр» та торпеди, що перебувають на озброєнні Росії. Човни «Варшавянка» здатні занурюватись на глибину до 300 м й рухатися під водою зі швидкістю 18-20 вузлів (приблизно 33-37 км). Будівництво човнів розпочалося у 1990-х роках в СРСР. За даними з відкритих джерел, під прапором Росії ходять 10 таких підводних човнів.

Як зауважує СБУ, вартість підводних човнів класу «Варшавянка» становить близько 400 млн доларів США. Водночас через міжнародні санкції вартість будівництва аналогічної субмарини наразі може сягати 500 млн доларів.

Додамо, що відповідно до даних Генштабу ЗСУ, російська армії у війні проти України від початку 2022 року втратила один підводний човен. 3 серпня 2024 року Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження російського підводного човна «Ростов-на-Дону».