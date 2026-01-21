Безпілотник «Форпост» є ліцензованою версією ізраїльського IAI Searcher Mk II

Військові з Десантно-штурмових військ знищили в небі над Сумською областю російський розвідувальний безпілотник «Форпост», вартість якого оцінюють у 7,5 млн доларів. Про це у вівторок, 20 січня, повідомили у ДШВ Збройних сил України.

За інформацією військових, ворожий дрон проводив повітряну розвідку позицій Сил оборони України. Після виявлення цілі українські зенітники оперативно знищили безпілотник.

Це вже другий БпЛА типу «Форпост», який збили бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Перший такий безпілотник галицькі десантники ліквідували на Сумщині ще влітку 2025 року.

Безпілотник «Форпост» є ліцензованою версією ізраїльського IAI Searcher Mk II, розробленого компанією Israel Aerospace Industries. Дрон оснащений електрооптичною та тепловізійною апаратурою, що дозволяє вести розвідку як удень, так і вночі. Максимальна дальність польоту сягає 250 км, а тривалість перебування в повітрі – до 18 год. Також «Форпост» може застосовувати керовані авіабомби малої потужності, зокрема КАБ-20, з лазерним наведенням.

Нагадаємо, 19 січня у Сумській області вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, обладнаний протитанковою міною.