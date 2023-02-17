Путін не зміг передбачити масштаби та наслідки кампанії західних спецслужб проти шпигунської мережі РФ

Протягом останнього року, коли західні уряди нарощували поставки зброї в Україну, американські та європейські служби безпеки проводили паралельну кампанію з руйнування російських шпигунських мереж. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що Путін не зміг передбачити масштаби та наслідки кампанії західних спецслужб проти російської шпигунської мережі, а арешт російського шпигуна Артура Еллера став «останнім залпом у тіньовій війні проти російських спецслужб».

Видання також нагадує про затримання російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії. Ці кроки є точними ударами по російських агентах, які все ще перебувають в Європі, після масової висилки понад 400 підозрюваних співробітників російської розвідки з посольств РФ минулого року.

При цьому американські і європейські посадовці з питань безпеки попереджають, що Росія зберігає значний потенціал, але кажуть, що за останній рік її шпигунські агентства зазнали більшої шкоди, ніж будь-коли з часів «закінчення холодної війни».

Масштаби кампанії, схоже, застали Росію зненацька, притупивши її здатність здійснювати операції впливу в Європі, підтримувати контакт з інформаторами або надавати Кремлю інформацію з ключових питань, включаючи ступінь готовності західних лідерів продовжувати нарощувати поставки зброї в Україну.

«Якщо так, то це може поповнити список наслідків, які не зміг передбачити Путін – колишній офіцер КДБ – коли віддавав наказ про вторгнення в Україну», – зазначає видання.

За словами директора Служби зовнішньої розвідки Фінляндії Антті Пелттарі, Росія намагається компенсувати свої втрати, більше покладаючись на кібершпигунство. Москва також намагається скористатися перетином кордонів і потоками біженців для засилання нових шпигунів і поповнення своїх виснажених рядів, кажуть чиновники.

Але ці новоприбулі не матимуть захисту і переваг роботи в російських посольствах, кажуть чиновники, і їм може бракувати досвіду, джерел і підготовки.

Як можливий знак російського відчаю, за словами чиновників, Москва спробувала відправити шпигунів, висланих з однієї європейської столиці, назад в іншу, промацуючи вразливі місця в координації роботи служб безпеки на континенті, що є клаптиковою тканиною.

Оскільки інші країни поділилися з іншими членами Європейського Союзу інформацією про тих, кого вони вислали, то жодна з відомих спроб Росії повернути шпигунів не увінчалася успіхом.