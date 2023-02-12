Путін наказав російським спецслужбам активізувати вербовку шпигунів у Великій Британії, щоб «посіяти хаос» у країні

Російський президент Владімір Путін наказав російським спецслужбам посилити вербування шпигунів-«камікадзе» у Великій Британії, щоб завадити передачі майбутньої військової допомоги Україні та посіяти хаос у країні. Як повідомляє видання The Sun, посилаючись на джерела, наближені до Кремля, Росія намагатиметься переманити на свою сторону чиновників та колишніх розвідників країни.

Джерело в російській розвідці припустило, що Москва «посилить таємну роботу з таємними інформаторами» по всій Британії.

«Інший напрямок – посилити таємну роботу з таємними інформаторами в усіх сферах суспільства Британії, головним чином серед державних службовців і політиків усіх рангів – включаючи тих, хто засідає в парламенті та членів лордів», – повідомило джерело видання.

The Sun зазначає, що РФ шукатиме британських чиновників, які «готові піти на самопожертву та брати участь у російських диверсіях». Також особливу увагу приділять активістам міжнародних студентських молодіжних рухів, профспілок, лідерам різних релігійних громад.

Потенційних агентів можна виявити, «посиливши стеження за дипломатичним персоналом російського посольства та консульств».

Колишні співробітники британської розвідки заявили, що Британія наразі є «головною» мішенню, і Росія робитиме все можливе, щоб «отримати доступ до людей і повернути агентів у корисні місця».

Кремль шукатиме людей, які симпатизують російській справі та пропонуватиме величезні суми грошей в обміну на «захоплюючий» спосіб життя шпигуна.

Колишня офіцерка розвідки MI5 Енні Машон вважала, що росіяни, можливо, вдаються до тактики «холодної війни».

«Це може бути поверненням до старих поганих часів холодної війни, коли Великобританія, наприклад, розслідувала справи сотні тисяч британських громадян за політичну підривну діяльність», – зазначила вона.

Енні також попередила, що російські спецслужби можуть шантажувати «скомпрометованих» осіб.