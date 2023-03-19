14 березня британські винищувачі Typhoon були підняті для перехоплення літака-заправника Іл-78, що летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом

Винищувач Typhoon британських військово-повітряних сил і винищувач ВПС Німеччини вдруге за тиждень перехопили російські літаки в межах патрулювання повітряного простору біля узбережжя Естонії. Про це 19 березня повідомили ВПС Великої Британії.

Два літаки НАТО 17 березня піднялась у повітря для перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, який супроводжували два винищувачі Су-27 і військово-транспортний літак Ан-12.

Російські літаки були перехоплені на підльоті до повітряного простору Естонії. ВПС Естонії і ВПС Німеччини проводять спільну операцію НАТО з патрулювання повітряного простору вперше для обох членів Альянсу.

«Місія НАТО з патрулювання повітряного простору виконується для того, щоб перехоплювати будь-які літаки, які становлять інтерес, для того, щоб ми знали, хто вони, і для забезпечення безпеки польотів для усіх користувачів повітряного простору», – сказав Річард Леск, який командує ескадрильєю.

14 березня британські винищувачі Typhoon були підняті для перехоплення літака-заправника Іл-78, що летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом. Спільні британські і німецькі операції триватимуть до кінця квітня.