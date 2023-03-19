Країни НАТО обмірковують необхідність посилення східних кордонів з Росією. Для цього планують накопичити техніку та близько 300 тисяч військових на кордоні З РФ, що має унеможливити розширення Росією війни за межі України. Про це 19 березня повідомило видання Politico.

Зазначається, що Північноатлантичний Альянс має намір зупинити Росію, якщо вона розширюватиме війну за межі України. Через це країни НАТО заговорили про укріплення східних рубежів та необхідність направити на лінію кордону до 300 тисяч військовослужбовців.

«Такі дії потребують від 30 членів НАТО координації і великих зусиль, щоби вони надали солдатів, місця для тренувань, велику кількість зброї, спорядження та боєприпасів», – пише видання.

Однак із погодженням дій можуть виникнути складнощі, оскільки багато країн Альянсу і без того занепокоєнні недостатніми власними запасами боєприпасів, поповнення яких вимагає часу і фінансів.

Politico додає, що військове керівництво країн НАТО має подати оновлені регіональні плани оборони. Посадовці Альянсу висувають ідею, що його кордони з РФ мають охороняти до 300 тисяч військових.

Перший ешелон військ НАТО може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до розміщення на кордонах із РФ упродовж 10 днів. До його складу можуть входити військові з Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії і Литви.

Другий ешелон військ підтримуватиме цих солдатів. Це можуть бути військові з Німеччини, готові до розміщення на позиціях упродовж 10-13 днів.