Польща планує збільшити свою армію через імперські амбіції Росії

Влада Польщі має амбітний план провести у своїй армії справжню «революцію», щоб стримувати зростання загрози з боку Росії. Про це пише британське видання The Telegraph.

Як йдеться в матеріалі видання, країна планує витрачати на оборону 4% свого ВВП, що вдвічі перевищує звичайні нормативи НАТО та робить її витрати на оборону найбільшими в Альянсі на душу населення.

Програма модернізації включає закупівлю у Південної Кореї 1000 танків, 600 самохідних артилерійських установок, 288 систем РСЗВ, 48 винищувачів.

інфографік The Telegraph

З США – 366 танків, 18 HIMARS, 96 ударних гелікоптерів AH-64E.

А також 1 тис. бойових машин піхоти Borsuk власного виробництва

The Telegraph пише, що загалом Польща розмістила замовлення на постачання озброєнь на суму понад 117 млрд доларів до 2035 року, причому оборонний бюджет на поточний рік становить рекордні 26 млрд доларів.

Також планується подвоїти чисельність польської армії до 300 тис. осіб.