Це частина польської стратегії оборони і стримування

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у четвер, 9 березня, що на кордоні з Білоруссю Польща почала встановлювати оборонні споруди, так звані «протитанкові їжаки» та спеціальні бетонні конструкції – тетраедри, які мають на меті затримати бронетехніку ворога.

«У лютому почалося будівництво охоронних споруд на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові розпочали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю», – написав він у четвер увечері. За його словами, це частина польської стратегії оборони і стримування.

W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило РФ використовувати військову інфраструктуру і повітряний простір для вторгнення й обстрілів мирних міст в Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

На території Білорусі регулярно проводяться навчання за участі російських військ.

Нагадаємо, влітку 2022 року Польща завершила будівництво 186-кілометрової стіни на кордоні із Білоруссю. Залізний паркан висотою 5,5 м із колючим дротом та відеоспостереженням збудували упродовж пів року у відповідь на міграційну кризу, що виникла на кордоні з Білоруссю влітку 2021 року. Вартість будівництва стіни між Польщею та Білоруссю становить 1,5 млрд злотих (понад 325,5 млн євро) на будівництво фізичного бар'єру та 115 млн злотих (понад 24 млн євро) на технічні пристрої (периметрію). Загальна протяжність кордону між Польщею та Білоруссю становить близько 400 км, із яких близько 186 км – сухопутній. Ще частина кордону пролягає через річку.

На початку листопада 2022 року Польща почала будівництво аналогічної стіни на кордоні із Калінінградською областю.

Як інформував ZAXID.NET, Україна замінує двокілометрову смугу на кордоні з Росією та Білоруссю