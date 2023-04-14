Впродовж останніх місяців у Швеції кілька разів затримували громадян Росії та інших країн за підозрою у шпигунстві на користь Росії

У шведському місті Гетеборг за підозрою в промисловому шпигунстві затримали громадянку Росії. Про це інформує «Радіо Свобода».

За повідомленням, жінку затримали 13 квітня, її ім’я не розголошується. Як заявили в поліції, її затримали на нафтопереробному заводі компанії Preem.

Нині вона перебуває під арештом. Прес-служба Preem підтвердила її затримання та уточнила, що затримана працювала на одного із субпідрядників компанії. Після її затримання шведські спецслужби провели допити свідків та обшуки. Подробиці справи не розкриваються в інтересах слідства.

Я наголошується, впродовж останніх місяців у Швеції кілька разів затримували громадян Росії та інших країн за підозрою у шпигунстві на користь Росії. 19 січня винними у шпигунстві суд визнав братів Пеймана та Паяму Кіа. Пеймана було засуджено до довічного ув’язнення, а його брата Паяма – до дев’яти років і десяти місяців позбавлення волі.

Наприкінці 2022 року у Швеції було затримано подружню пару росіян. Сергій Скворцов та Олена Кулькова жили в країні вже 20 років. Їх підозрюють у співпраці із російськими спецслужбами.