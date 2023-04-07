Андрєя Медвєдєва затримують вже вдруге

У Швеції заарештували екс-командира ПВК «Вагнер» Андрєя Медвєдєва, який брав участь у російській агресії проти України та втік за кордон. «Вагнерівець» не мав документів для того, щоб потрапити до Швеції, тому його арештували.

Про це повідомило норвезьке видання Dagbladet у п'ятницю, 7 квітня. Затримання Андрєя Медвєдєва відбувається не вперше – раніше колишнього командира ПВК затримали за бійку біля пабу в Осло.

«Оскільки він не має дозволу на проживання у Швеції, він був заарештований і затриманий шведською імміграційною владою пізно ввечері 6 квітня», – повідомило видання.

Адвокат колишнього командира ПВК «Вагнер» підтвердив його арешт та висловив сподівання, що його повернуть до Норвегії, де він попросив політичного притулку.

За даними російської організації Gulagu.net, Андрєй Медвєдєв поїхав автобусом з Норвегії до Швеції, тому що хотів купити дешевші сигарети. Проте «вагнерівець» не мав права на в'їзд до Швеції, оскільки отримує політичний притулок у Норвегії. Через це його заарештували.

Представник преси Малін Сандстрем з Міграційного агентства Швеції Ekot повідомив, що Андрєя Медвєдєва таки відправлять назад до Норвегії, оскільки екс-командир ПВК не має права лишатися в країні.

«Його відвезуть назад до Норвегії. Він не має права залишатися у Швеції, тому його буде доставлено до Норвегії, де він подав заяву на надання притулку», – заявив Малін Сандстрем.

Нагадаємо, у січні 2023 року після 4-місячної участі в російсько-українській війні, Андрєй Медвєдєв незаконно перетнув кордон Росії та Норвегії в районі населеного пункту Нікель Мурманської області та попросив у Норвегії політичного притулку. Його поселили в центрі для порушників міграційного законодавства.