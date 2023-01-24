Екс-командир «вагнерівців» заявляв, що готовий свідчити проти росіян

Колишнього командира підрозділу російської приватної військової компанії «Вагнера» Андрія Медведєва, який воював проти України, а потім утік до Норвегії і попросив там притулку, затримала поліція. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Норвезька поліція відкинула припущення та побоювання Медведєва про його ймовірну депортацію в Росію, де йому нібито загрожує смерть. Сам російський найманець раніше просив Норвегію дозволити йому залишитися і свідчити проти приватної військової групи «Вагнера», яка воює проти України.

За словами екс-вагнерівця, правоохоронці попередили, що йому загрожує депортація. Проте прес-секретар норвезької поліції, не уточнюючи подробиць, спростував цю заяву як «некоректну».

Інформацію про затримання російського найманця підтвердив його норвезький адвокат, який, втім висловив думку, що його клієнта в Росію не депортують. За його словами, затримання Медведєва пов'язане із заходами для його безпеки, які є «дуже суворими».

Як інформував ZAXID.NET, Медведєв втік, перетнувши російсько-норвезький кордон, і сказав, що боїться за своє життя після того, як став свідком вбивств і жорстокого поводження з російськими полоненими, яких привезли на передову в Україну, щоб воювати на боці «вагнерівців».