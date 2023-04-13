Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства РФ у Норвегії, які де-факто займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям. Про це повідомляє «Європейська правда».

МЗС Норвегії зазначило, що за діяльністю зазначених осіб стежили тривалий час.

«Уряд вирішив оголосити персонами нон грата 15 співробітників російської розвідки, які діяли у Норвегії під дипломатичним прикриттям. Зазначені співробітники мають залишити країну у стислі терміни. Співробітникам розвідки, які хочуть приїхати у Норвегію, не видаватимуться візи», – йдеться у заяві норвезького МЗС.

Міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт зазначила, що діяльність цих росіян несумісна з їхнім дипломатичним статусом, і рішення Норвегії – важливий крок для зменшення розвідувальної активності РФ у країні та захисту національних інтересів країни.

Вона також зазначила, що Росія наразі є найбільшою загрозою для Норвегії з точки зору розвідувальної діяльності. Міністерка додала, що Норвегія при цьому прагне і надалі підтримувати нормальні дипломатичні відносини з Росією.