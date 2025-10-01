Французькі військовослужбовці затримали танкер Pushpa (Boracay/Kiwala), який входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Судно, яке перебуває під санкціями ЄС, проходило повз береги Польщі, Швеції й Данії у дні, коли там фіксували невідомі дрони у повітряному просторі, повідомила у середу, 1 жовтня, французька газета Le Monde.

Корабель затримали 1 жовтня – французькі військові піднялися на борт Pushpa та затримали двох членів екіпажу – капітана судна та його заступника. За даними французької прокуратури, правоохоронці відкрили справу за фактом відмови виконувати накази та відсутності підтвердження національності судна.

«Цей екіпаж припустився дуже серйозних помилок, які виправдовують судовий розгляд справи сьогодні», – повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Водночас Макрон заявив, що хотів би залишатися «дуже обережним» у припущеннях щодо можливого зв’язку між судном та прольотами дронів над територією Данії.

За даними агентства AFP, 22 вересня корабель «тіньового флоту» пройшов біля узбережжя Польщі та Швеції, а згодом й біля Данії. Зазначимо, саме тоді над країнами фіксували невідомі безпілотники. Журналісти повідомили, що 25 вересня судно рухалося на захід від Данії у бік Ла-Маншу, проте вже 28 вересня повністю змінило курс та рушило до французького узбережжя.

Зауважимо, цей корабель затримували раніше – у квітні 2025 року естонські військові затримали танкер у Фінській затоці. Екіпаж судна стверджував, що йде під прапором Джибуті, але ця країна раніше відкликала свій прапор через незаконну діяльність корабля. Танкер прямував з індійського порту Сікка до російського порту Усть-Луга.

Правоохоронці зафіксували 40 технічних порушень, 29 з яких були серйозними. Зазначається, що судно не мало страхування, а також перебувало під санкціями Євросоюзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії. Втім, за кілька днів Естонія все ж відпустила танкер, оскільки там усунули всі порушення.