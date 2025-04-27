Танкер Kiwala не мав страхування та перебував під санкціями низки країн

Естонія дозволила затриманому 11 квітня нафтовому танкеру Kiwala покинути її води. Танкер, який перебував під санкціями, належить до так званого «тіньового флоту» Росії повідомив у неділю, 27 квітня, естонський мовник ERR.

За даними департаменту транспорту Естонії, на танкері провели повторну перевірку після затриманні 11 квітня – тоді на судні виявили 40 недоліків. На танкері усунули всі раніше виявлені недоліки, через що йому дозволили покинути води країни.

Наразі судно Kiwala стоїть на якорі затоці Мууга. Після того, як танкер покине затоку, очікується, що він прямуватиме до Росії.

Нагадаємо, танкер затримали 11 квітня у Фінській затоці. Екіпаж судна стверджував, що йде під прапором Джибуті, але ця країна раніше відкликала свій прапор через незаконну діяльність корабля. Танкер прямував з індійського порту Сікка до російського порту Усть-Луга.

Правоохоронці зафіксували 40 технічних порушень, 29 з яких були серйозними. Зазначається, що судно не мало страхування, а також перебувало під санкціями Євросоюзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Нагадаємо, 24 лютого ЄС запровадив новий пакет санкцій проти Росії – до нього понад 80 осіб, танкери «тіньового флоту», російські банки та ЗМІ.