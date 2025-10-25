СБУ уразила російські комплекси С-300 та С-400

Бійці Служби безпеки України уразили російські зенітно-ракетні комплекси С-300/400, що перебували на бойовому чергуванні. Про це у суботу, 25 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Українські спецслужбовці опублікували кадри успішної операції. Як зауважує «Мілітарний», пускові установки на бойових позиціях виявив літак-розвідник з тепловізійною камерою. Після чого дрон СБУ скинув на російські ЗРК дві авіабомби. Внаслідок удару пускові установки росіян вийшли з ладу.

«Кожен удар для ворога означає тільки одне – кінець їхнього шляху на українській землі та безславну загибель. А ми працюємо далі і безжально мстимося загарбникам!», – йдеться у повідомленні СБУ.

С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Залежно від модифікації, ці установки здатні уражати цілі на відстані від 150 до 300 км.

Своєю чергою, С-400 є більш сучасною версією ЗРК та перебуває на озброєнні російської армії з 2007 року. Комплекс здатний виявити ціль на відстані до 600 км.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що бійці СБУ знищили два російських легкомоторних літаки, які росіяни розташували на аеродромах тимчасово окупованої території.