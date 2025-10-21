СБУ здійснила операцію на окупованій території

Служба безпеки України здійснила успішну операцію на тимчасово окупованій території, знищивши два російських літаки. Про це у вівторок, 21 жовтня, повідомила пресслужба СБУ.

Українські спецслужбовці завдали ударів по аеродромах на тимчасово окупованій території України, на яких росіяни зберігали легкомоторні літаки. Цю авіацію окупанти застосовували для перехоплення українських далекобійних дронів. Внаслідок дій СБУ росіяни втратили два легкомоторні літаки.

«Така робота по “розчищенню” шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!», – наголосили у СБУ.

Нагадаємо, 1 червня СБУ здійснила унікальну операцію під назвою «Павутина» на території Росії.

За її результатами СБУ уразила FPV-дронами третину ворожої стратегічної авіації РФ – 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації на чотирьох основних аеродромах Росії становить близько 7 млрд доларів.