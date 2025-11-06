Військові вдарили по базі зберігання БпЛА типу Shahed

У ніч на середу, 5 листопада, українські військові вдарили по базі зберігання, комплектування та запуску «шахедів» на території Донецького аеропорту. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді та Генштаб ЗСУ.

Удар по російській базі у Донецьку є спільною операцією Сил спеціальних операцій, ракетних війська та бригадної розвідки 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем «Птахи Мадяра».

За словами Бровді, перед ударом військові кілька місяців проводили розвідувальну операцію.

«Розробка цієї складної цілі перетворилася на кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів», – йдеться в дописі.

Росіяни писали, що перший вибух супроводжувався сильною ударною хвилею та звуками численних вторинних детонацій. Після цього зайнялася сильна пожежа. Крім цього, за даними місцевих телеграм-каналів, на складі могли загинути четверо окупантів.

«У ніч на 5 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту). За даними об'єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію», – писав Генштаб.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 6 листопада, дрони атакували Волгореченськ Костромської області. Під атакою опинилася третя за потужністю теплова електростанція Росії.