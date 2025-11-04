Внаслідок атаки ліквідовані російські офіцери та оператори

Бійці Головного управління розвідки завдали удару по штабу російського безпілотного підрозділу «Рубікон» в тимчасово окупованій Авдіївці на Донеччині. Внаслідок удару є втрати серед російських офіцерів та операторів, повідомили у пресслужбі ГУР у вівторок, 4 листопада.

Розвідники виявили, що солдати російського центру «Рубікон», який спеціалізується на безпілотних атаках, розгорнули штаб у напівзруйнованому будинку в Авдіївці. У пресслужбі ГУР зазначили, що «Рубікон» вважається однією з найбільш боєздатних структур російської армії.

На відео, яке опублікували в ГУР, видно, як український безпілотник підлітає до штабу та врізається в будівлю.

«За здобутими координатами розташування ворога майстри ГУР в умовах щільної міської забудови філігранно спрямували в московитів безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною. У результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського “Рубікону”, які перебували у штабі», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначимо, це вже не вперше Сили оборони застосовують нові дрони FP-2 для ударів по російських об'єктах. Зокрема, 10 жовтня СБУ повідомила про ураження місць базування російської техніки та особового складу на тимчасово окупованих територіях.

За даними спецпризначенців, тоді для атаки застосували дрони FP-2 з бойовою частиною у понад 100 кг. Ці БпЛА розробляє українська компанія Fire Point.