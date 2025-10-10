СБУ уразила місця базування росіян новими дронами зі 100-кілограмовою бойовою частиною
Для ударів по російських об'єктах на ТОТ застосували дрони FP-2
Бійці Служби безпеки України завдали серії ударів по місцях базування російської техніки та особового складу на тимчасово окупованих територіях. Для атаки СБУ застосувала дрони з бойовою частиною у понад 100 кг, повідомили у пресслужбі СБУ в п’ятницю, 10 жовтня.
За атаки на російські об’єкти на ТОТ відповідали оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» СБУ. На відео видно, як дрони влітають у будівлі дислокації росіян та їхньої техніки. На кадрах видно сильні вибухи та пожежі внаслідок влучань українських дронів.
«Яскраві нічні “феєрверки" забезпечили дрони FP-2 із 105-кілограмовою бойовою частиною», – повідомили у пресслужбі СБУ.
Зазначимо, FP-2 – це ударний безпілотник виробництва української компанії Fire Point. Компанія представила дрон цього типу на початку вересня 2025 року.
FP-2 – безпілотник середньої дальності. Його максимальний радіус ураження – 200 км. Водночас у дрона збільшили бойову частину до 105 кг.