СБУ уразила низку російських об'єктів новим озброєнням

Бійці Служби безпеки України завдали серії ударів по місцях базування російської техніки та особового складу на тимчасово окупованих територіях. Для атаки СБУ застосувала дрони з бойовою частиною у понад 100 кг, повідомили у пресслужбі СБУ в п’ятницю, 10 жовтня.

За атаки на російські об’єкти на ТОТ відповідали оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» СБУ. На відео видно, як дрони влітають у будівлі дислокації росіян та їхньої техніки. На кадрах видно сильні вибухи та пожежі внаслідок влучань українських дронів.

«Яскраві нічні “феєрверки" забезпечили дрони FP-2 із 105-кілограмовою бойовою частиною», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначимо, FP-2 – це ударний безпілотник виробництва української компанії Fire Point. Компанія представила дрон цього типу на початку вересня 2025 року.

FP-2 – безпілотник середньої дальності. Його максимальний радіус ураження – 200 км. Водночас у дрона збільшили бойову частину до 105 кг.