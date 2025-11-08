Рух опору Сил спеціальних операцій разом з підрозділами Deep strike знищили пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» та уразили склад боєприпасів 18-ї армії ЗС РФ на території окупованого Криму. Відео операції ССО оприлюднили в суботу, 8 листопада.

Військові повідомили, що фінальна фаза операції відбулася ще 6 жовтня, однак інформацію про неї тимчасово не розголошували з міркувань безпеки.

У ході операції представники Руху опору ССО отримали розвіддані про місце розташування складу боєприпасів 18-ї армії РФ у селі Удачне, неподалік Сімферополя. Після підтвердження даних склад боєприпасів зазнав дронової атаки у ніч на 6 жовтня.

«Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”. Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України», – зазначили військові.

Нагадаємо, 6 листопада підрозділи ССО атакували логістичні об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, було знищено резервуар РВС-400 на нафтобазі «Гвардійська», два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді, а також кілька нафтобаз та складів у Сімферополі й околиці.