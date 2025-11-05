Поблизу села Овсянникове було уражено транспортно-заряджальну машину для ОТРК «Іскандер»

У ніч на вівторок, 4 листопада, внаслідок дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій та повстанського руху «Черная Искра» було завдано ударів по російській техніці у Курській області. Про це у середу, 5 листопада, повідомили на сторінці ССО.

Військові розповідають, що вночі 4 листопада поблизу села Овсянникове у Курській області було уражено російську транспортно-заряджальну машину для ОТРК «Іскандер». Її використовували для перевезення, заряджання та підготовки ракет, які запускалися по території України.

Крім цього, бійцям та повстанцям вдалося знищити радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь». РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, що у Курській області.

«Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування», – додали у дописі.



Нагадаємо, у ніч на вівторок, 28 вересня, Сили спеціальних операцій України у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра» провели спеціальні заходи на території Росії. В результаті спецоперації було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.