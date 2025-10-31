ССО уразили РЛС «НЕБО-У» (зліва) та знищили «БУК-М3» (справа)

Сили спеціальних операцій знищили новітній «БУК-М3» та уразили РЛС «НЕБО-У» російських військових. Про це повідомили на сторінці ССО у п’ятницю, 31 жовтня.

Як розповіли військові, у ніч на вівторок, 28 вересня, Сили спеціальних операцій України у взаємодії з російським повстанським рухом «Черная Искра» провели спеціальні заходи на території Росії. В результаті спецоперації було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.

«У Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс “БУК-М3” та радіолокаційна станція раннього виявлення “НЕБО-У”», – зазначили у дописі.



Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. Зокрема, «БУК-М3» здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а «НЕБО-У» виявляти винищувачі на відстані до 400 км.

У ССО наголошують, що обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським ударам.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що українські спецпризначенці провели операцію на Донеччині. Внаслідок успішних дій захисники знищили кількох росіян та захопили ворожі засоби зв'язку і документи.