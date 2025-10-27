Атака БпЛА на склад зберігання ПММ окупантів у Старобільську

У ніч на понеділок, 27 жовтня, підрозділи Сил спеціальних операцій знищили прифронтовий склад палива російських окупантів та нафтобазу. Обʼєкти розташовувались в тимчасово окупованих Старобільську та Луганську, ідеться у відео ССО.

Зазначається, що оператори ССО завдали ураження дронами в момент, коли цистерни були заповнені, що «посилило ефект».

«Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг», – підсумували військові.

До слова, на початку жовтня бійці Сил спеціальних операцій успішно атакували об’єкти протиповітряної оборони росіян у Воронезькій області. Під обстріл потрапили РЛС дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2».