Українські спецпризначенці знищили склади боєприпасів на Курщині

Сили спеціальних операцій знищили склади боєприпасів, які росіяни ховали у селі на Курщині. Зокрема, українським військовим вдалося спалити пускову установку «Іскандер». Про це у п’ятницю, 26 вересня, повідомили Генштаб ЗСУ та ССО на своїх фейсбук-сторінках.

Успішну операцію бійці ССО здійснили 9 серпня 2025 року, однак повідомили про неї лише зараз. Зазначається, що українські спецпризначенці вдарили по ангарах колишньої птахофабрики у селі Шумаково Курської області. Ці приміщення військові 448-ї ракетної бригади ЗС Росії використовували як склади боєприпасів. Внаслідок атаки росіяни втратили:

п’ять транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;

одну пускова установка ОТРК «Іскандер»;

ЗРПК «Панцир-С1», що прикривав об’єкт;

склади боєприпасів та автомобільну техніку.

«Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою зупинки ворога», – наголосили в ССО.

Додамо, що «Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс. Його розробка почалась у 1988 році, а його серійне виробництво почалось у 2015 році. ОТРК здатний запускати ракети класу земля-земля різних типів: балістичні «Іскандер», «Іскандер-М», «Іскандер-Е», крилаті «Іскандер-К». Зауважимо, що ракети «Іскандер-М» здатні уразити ціль на відстані щонайменше 500 км. Вартість комплексу «Іскандер» може сягати 21 млн доларів, залежно від модифікації.

Нагадаємо, 24 вересня ССО та ГУР повідомили про успішну спецоперацію у тилу росіян.