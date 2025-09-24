Бійці 73-го морського центру ССО виконали спецзавдання на території Росії

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій спільно з ГУР МО України провели спецоперацію в тилу ворога. Про це у середу, 24 вересня, повідомили воїни ССО.

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій та українські розвідники виконали спецзавдання на території Росії. Результатом стала засідка, спрямована проти транспорту окупантів та його екіпажу.

Як відзначили військові, підготовка включала попередню дорозвідку, визначення «кіл зони», встановлення інженерних боєприпасів та розрахунок траєкторії для зупинки машини. Додатково діяли підгрупи зачистки, управління, спостереження й охорони.



«Успішні спеціальні дії в тилу ворога – це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу», – додали у дописі.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що партизани підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу з виробництва ракет і БпЛА у російському Смоленську.