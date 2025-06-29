Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Шаманбат» влаштували засідку на російських загарбників. Про це повідомили у неділю, 29 червня, на сторінці розвідників.

Військові опублікували ексклюзивні кадри з фронту, де показали як бійці спецпідрозділу «Шаманбат» влаштували засідку на російських загарбників, котрі рухались мотоциклами на штурм.



Частину російських окупантів вдалося ліквідувати, ще частину – взяли у полон.

«Спецпризначенці української воєнної розвідки ліквідували “гонщиків”. Частину окупантів, яка по дорозі попадала з мотоциклів, взяли в полон. Мотобайки в бою не постраждали – залишились на ходу», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що українські військовослужбовці на фронті захопили у полон ще одного громадянина Китаю, який воював на боці Росії. Сталося це під Торецьком на Донеччині.