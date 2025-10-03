ССО знищили у Воронезькій області російську РЛС П-14Ф «Лена»

Бійці Сил спеціальних операцій успішно атакували об’єкти протиповітряної оборони росіян у Воронезькій області. Про це у п’ятницю, 3 жовтня, повідомили на фейсбук-сторінці Командування ССО.

Зазначається, що для атаки спецпризначенці використали ударні безпілотники. Під обстріл потрапили РЛС дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2».

РЛС П-14Ф «Лена» мала контролювати повітряний простір над російською військовою авіабазою у місті Бутурлинівка Воронезької області. РЛС здатна виявляти повітряні цілі та їй координати на великих відстанях й висотах.

Трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2» здатний виявляти повітряні судна, вимірювати дальність, азимут та висоту цілей. ТРЛК був елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. ТРЛК уразили в селі Гармашівка, що також розташоване у Воронезькій області.

Нагадаємо, 26 вересня ССО повідомляли про знищення складів російських боєприпасів та установки «Іскандер» у селі на Курщині. Росіяни ховали зброю у ангарі колишньої птахофабрики.