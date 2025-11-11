В районі НПЗ знову зафіксували загоряння

У ніч на вівторок, 11 листопада, російський Саратов атакували безпілотники. Внаслідок атаки сталися загоряння в районі місцевого нафтопереробного заводу. Згодом влучання на НПЗ підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Про атаку на місто близько півночі повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Він заявив, що безпілотники пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури, проте деталей не оприлюднив.

Водночас місцеві телеграм-канали поширили фото і відео, на яких видно загоряння в районі Саратовського нафтопереробного заводу. На кадрах видно вогонь на території заводу.

Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття восьми дронів над Саратовською областю в ніч на 11 листопада. Загалом дрони зафіксували щонайменше у дев’ятьох регіонах. Найбільше – 10 дронів – начебто збили над Кримом.

Зазначимо, Саратовський НПЗ є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Він належить корпорації «Роснєфть». Станом на 2024 рік обсяг перероблення нафти підприємством становив близько 5,8 млн тонн. НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, дорожніх і покрівельних бітумів, вакуумного газойлю та технічної сірки, та є одним із ключових у постачанні нафтопродуктів до європейської частини РФ.

Доповнено 10:51. У пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили ураження Саратовського НПЗ.

«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, у Генштабі повідомили про ураження АТ «Морской нєфтяной тєрмінал» у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що термінал є ключовим вузлом постачання палива в Крим та окуповані території півдня України морським шляхом.

Також у пресслужбі Генштабу підтвердили ураження складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Результати атаки дронів уточнюються.

Нагадаємо, востаннє Саратовський НПЗ атакували у ніч на 8 листопада. Тоді місцеві мешканці повідомили про ураження в районі заводу. Ще одна атака на НПЗ відбулася у ніч на 3 листопада.