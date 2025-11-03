Саратовський НПЗ регулярно зазнає атак українських БпЛА

У ніч на понеділок, 3 листопада, безпілотники атакували російські регіони. Під ударом вчергове був Саратовський нафтопереробний завод, інформують моніторингові телеграм-канали та російські медіа.

Жителі Саратові повідомили, що вночі чули низку вибухів в місті. Після чого спалахнула пожежа в промисловому районі.

За даними аналітиків проєкту Dnipro Osint, пожежа виникла в районі установки первинної переробки нафти АВТ-6 на Саратовському НПЗ. Також один з БпЛА не влучив в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції через натягнуту антидронову сітку.

У міноборони РФ заявили, що протягом ночі на 3 листопада засоби ППО збили та перехопили 64 українські безпілотники. За цими даними, по 29 БпЛА уразили над територією Ростовської та Саратовської областей, чотири БпЛА – над територією Волгоградської області, по одному БпЛА – над Бєлгородською областю та Ставропольським краєм.

Нагадаємо, Саратовський НПЗ є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Він належить корпорації «Роснєфть». Станом на 2024 рік обсяг переробки нафти підприємством становив близько 5,8 млн тонн.

НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, дорожніх і покрівельних бітумів, вакуумного газойлю та технічної сірки. Підприємство забезпечує паливом російську армію та є одним із ключових у постачанні нафтопродуктів до європейської частини РФ.

Востаннє підприємство зазнавало атаки 16 жовтня 2025 року. За даними Генштабу ЗСУ, атаку на нафтопереробний завод здійснили Сили спеціальних операцій у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Оновлено об 11:17. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ в Росії. Військові зафіксували влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Окрім того, Сили оборони завдали вогневого ураження по логістичних об’єктах росіян на окупованій Луганщині. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.