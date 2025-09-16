Наслідки атаки на Саратовський НПЗ 16 вересня

У ніч на вівторок, 16 вересня, підрозділи ССО та інші складові Сил оборони уразили Саратовський НПЗ в Росії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, атаку на нафтопереробний завод здійснили Сили спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Саратовський НПЗ

У Генштабі повідомили, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів – бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. У 2023 році завод переробив 4,8 млн тонн нафтопродуктів. За даними Генштабу, НПЗ активно залучений у забезпечення потреб російської армії.

Зазначимо, на початку серпня українські дрони також атакували Саратовський НПЗ. Тоді Генштаб підтвердив атаку та повідомив про вибухи і пожежу на території заводу. Згодом агентство Bloomberg повідомило, що через атаку дронів НПЗ припинив приймання нафти.