У Росії дрони вночі атакували підстанцію у Волгоградській області та Саратовський НПЗ
Російське Міноборони заявило про нібито збиття 79 безпілотників
До теми
У ніч проти суботи, 8 листопада, безпілотники атакували низку регіонів Росії. У Волгоградській області уражено електропідстанцію, у Саратові – нафтопереробний завод. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали з посиланням на мешканців та владу регіонів.
Ураження об’єктів енергоструктури у Волгоградської області підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. За його даними, частина населених пунктів залишилася без електропостачання.
«Ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції ЛЕП “Балашівська” населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпинському, Новомиколаївському та Новоанінському районах», – написав Бочаров.
Підстанція «Балашівська» – один із ключових елементів, що з’єднує потужності Волзької ГЕС із центральним регіоном Росії. Востаннє підстанція була атакована у середині жовтня.
Також дрони атакували Саратовську область. Місцеві мешканці повідомляли про ураження в районі НПЗ.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив також про ураження в Чортківському, Камінському, Шолоховському, Білокалитвинському, М’ясниківському та Куйбишевському районах Ростовської області.
«В районі підстанцій біля с. Іванівка та Степанівка масштабні пожежі. Під час атаки по більшої частини області вимкнули інтернет. Не допомогло», – констатував аналітик.
Обстріли Росії 8 листопада (за даними Петра Андрющенка)
На ранок Міноборони РФ заявило про 79 нібито збитих українських безпілотників:
- 36 БпЛА – над Ростовською областю,
- 10 – над Брянською областю,
- дев’ять – над Курською областю,
- вісім – над Волгоградською областю,
- по п’ять – над Білгородською областю та окупованим Кримом,
- три – над територією Саратовської області,
- по одному – над територією Воронезької, Смоленської та Орловської областей.
Зауважимо, українське командування наразі офіційно не коментувало ураження цілей в Росії цієї ночі.
До слова, 6 листопада дрони атакували Костромську ГРЕС, яка є третьою за потужністю тепловою електростанцією в Росії. ГРЕС розташована на правому березі Волги в місті Волгореченськ, за 350 км від Москви.