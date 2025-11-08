Ураження об’єктів енергоструктури у Волгоградської області підтвердив губернатор регіону

У ніч проти суботи, 8 листопада, безпілотники атакували низку регіонів Росії. У Волгоградській області уражено електропідстанцію, у Саратові – нафтопереробний завод. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали з посиланням на мешканців та владу регіонів.

Ураження об’єктів енергоструктури у Волгоградської області підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. За його даними, частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

«Ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції ЛЕП “Балашівська” населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпинському, Новомиколаївському та Новоанінському районах», – написав Бочаров.

Підстанція «Балашівська» – один із ключових елементів, що з’єднує потужності Волзької ГЕС із центральним регіоном Росії. Востаннє підстанція була атакована у середині жовтня.

Також дрони атакували Саратовську область. Місцеві мешканці повідомляли про ураження в районі НПЗ.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив також про ураження в Чортківському, Камінському, Шолоховському, Білокалитвинському, М’ясниківському та Куйбишевському районах Ростовської області.

«В районі підстанцій біля с. Іванівка та Степанівка масштабні пожежі. Під час атаки по більшої частини області вимкнули інтернет. Не допомогло», – констатував аналітик.

Обстріли Росії 8 листопада (за даними Петра Андрющенка)

На ранок Міноборони РФ заявило про 79 нібито збитих українських безпілотників:

36 БпЛА – над Ростовською областю,

10 – над Брянською областю,

дев’ять – над Курською областю,

вісім – над Волгоградською областю,

по п’ять – над Білгородською областю та окупованим Кримом,

три – над територією Саратовської області,

по одному – над територією Воронезької, Смоленської та Орловської областей.

Зауважимо, українське командування наразі офіційно не коментувало ураження цілей в Росії цієї ночі.

До слова, 6 листопада дрони атакували Костромську ГРЕС, яка є третьою за потужністю тепловою електростанцією в Росії. ГРЕС розташована на правому березі Волги в місті Волгореченськ, за 350 км від Москви.