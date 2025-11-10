Вибух стався поблизу причалу №167, де швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту

В ніч на понеділок, 10 листопада, морські дрони атакували порт у російському місті Туапсе. Росіяни заявили про пошкодження одного із причалів. Про це повідомили російські телеграм-канали та оперативний штаб Краснодарського краю.

Місцеві жителі повідомили про вибухи у місті вночі 10 листопада, тривога тривала майже 8 годин. В штабі Краснодарського краю заявили, що один із безекіпажних катерів здетонував поблизу берегової лінії та завдав пошкоджень.

«В акваторії Чорного моря в районі Туапсе нейтралізували чотири БЕК. Один із безекіпажних катерів здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж та ангар, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби», – йдеться у повідомленні.

Телеграм-канали пишуть, що вибух стався поблизу причалу №167, де зазвичай швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії. Ймовірно, відбулося влучання в один із російських військових кораблів.

Тим часом Міноборони Росії повідомило про 7 збитих дронів над акваторією Чорного моря.

Зазначимо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив удари по російському порту Туапсе.

Нагадаємо, 2 листопада влада Краснодарського краю Росії повідомила про атаку безпілотників на нафтоналивний термінал в Туапсе. На фото та відео очевидців було видно загоряння у порту, внаслідок чого постраждав термінал та нафтовий танкер.

Після атаки дронів Служби безпеки України на портовий термінал у російському Туапсе там стався розлив нафти у Чорне море.