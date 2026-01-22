У 2019 році Юрій Гайдур балотувався у народні депутати України

Правоохоронці затримали працівника Хустського РТЦК, який вимагав 6 тис. доларів у військовозобов’язаного. Інформацію про затримання посадовця центру комплектування у четвер, 22 січня, підтвердили у Закарпатському ОТЦК.

За інформацію депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про керівника мобілізаційного відділення Хустського РТЦК та СП, майора Юрія Гайдура.

«За 6 тис. доларів Юрій Гайдур, діючи у змові з іншими наразі невстановленими військовослужбовцями 1-го відділу, вимагав у військовозобов’язаного 6 тис. доларів. За це посадовець обіцяв не призивати чоловіка на військову службу під час мобілізації і не направляти до навчального центру для проходження БЗВП», – написав Глагола у телеграмі.

Затриманий за 6 тис. доларів обіцяв не призивати чоловіка на військову службу. Фото Віталія Глаголи

У Закарпатському обласному центрі комплектування та соцпідтримки підтвердили викриття посадовця.

«У ході взаємодії з правоохоронними органами викрито факт отримання неправомірної вигоди одним із представників системи ТЦК та СП Закарпатської області», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Юрія Гайдура

33-річний Юрій Гайдур є уродженцем селища Міжгір’я Хустського району. До роботи у ТЦК працював інженером з охорони тваринного світу в Національному природному парку «Синевир».

У 2019 році Юрій Гайдур балотувався в народні депутати України від політичної партії «Патріот».

За інформацією Віталія Глаголи, Юрій Гайдур є сином колишнього судді Міжгірського районного суду Антона Гайдура, якого теж затримували на хабарі. Вищий антикорупційний суд призначив судді Гайдуру 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.