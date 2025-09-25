Зіновій Козицький придбав ТОР «Телефакт» у 2021 році

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні у четвер, 25 вересня, визначила переможцем конкурсу з надання послуг для потреб мовлення в ефірних багатоканальних електронних комунікаційних мережах у стандарті DVB-T2 у Львівській області телерадіоорганізацію «Телефакт», власником якої є бізнесмен Зіновій Козицький.

Як зазначається в повідомленні на сайті Нацради, телерадіоорганізація «Телефакт», зареєстрована у Самборі на Львівщині, отримала ліцензію на мовлення в таких містах: Львів (37 ТВК), Самбір (47 ТВК), Борислав, Новий Розділ, Підбуж, Рожеве, Старий Самбір, Турка (38 ТВК). Термін дії ліцензії 10 років.

За даними аналітичної платформи YouControl, ТОР «Телефакт» зареєстрована 28 років тому в Самборі. У 2021 році телерадіокомпанію придбав бізнесмен Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. Керівником телерадіоорганізації вказаний Роман Хруневич, якому також належить частка 10%. Розмір статутного капіталу телерадіоорганізації – 1,5 млн грн.

Окрім телерадіокомпанії, родина Козицьких із липня 2021 року володіє також сайтом новин Lviv.media.