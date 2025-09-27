Росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками

В ніч на суботу, 27 вересня, російські військові атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, під обстріл потрапив магазин мережі АТБ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі пролунали у п’ятницю, 26 вересня, близько 23:00. Згодом Іван Федоров повідомив, що росіяни атакували місто двома ударними безпілотниками. Під російський обстріл потрапив супермаркет мережі АТБ, у будівлі виникла пожежа.

«В результаті ударів виникла пожежа у приміщенні магазину на площі 50 м². Рятувальники оперативно ліквідували займання. Також пошкоджені два легкових автомобілі та сусідні будівлі. Жертв та постраждалих немає», – повідомили у ДСНС.

Крім того, внаслідок російської атаки у місті частково зникло світло, без електроенергії перебували 9 тис. абонентів. Однак вже о 04:00, за словами голови Запорізької ОВА, енергетикам вдалося заживити 95% абонентів.

Нагадаємо, вдень 27 вересня росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще понад 10 людей отримали травми.

