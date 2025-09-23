Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та знищені авто

Удень вівторка, 23 вересня, російські окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе на Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула людина, ще понад десяток поранені, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, росіяни завдали п’ять ударів по території БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина, також є поранені. Спочатку голова ОВА повідомив про двох постраждалих, серед яких – 43-річний чоловік у тяжкому стані. Втім, згодом кількість поранених внаслідок атаки зросла.

«Станом на зараз 12 людей звернулись за допомогою лікарів», – повідомив Федоров о 16:20.

Станом на 16:00 повітряна тривога у Запоріжжі триває понад шість годин.

На відео, оприлюднених у соцмережах видно, як кілька російських ударних безпілотників падають на території Запоріжжя. На кадрах видно момент вибуху дронів та стовпи диму, які здіймаються з місця удару.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня росіяни також завдали ударів по Запоріжжю, застосувавши авіаційні бомби. Через атаку пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення. Загинули три людини, 20-річний чоловік та 16-річний хлопець отримали травми.